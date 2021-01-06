Главные новости футбола 5 января: Динамо потеряло тренера и возвращает легионера, Кравец забил гол в ворота гранда
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 января.
Украина
Динамо огласило планы на январь. Киевляне проведут два сбора за рубежом и сыграют несколько товарищеских матчей – известны первые соперники. Также Динамо осталось без тренера, который решил разорвать контракт с "бело-синими" в связи с семейными обстоятельствами.
Своих соперников на первом зимнем сборе назвал и Шахтер, который уже через несколько дней отправится в Турцию.
Артем Кравец забил победный гол в ворота Галатасарая, который является одним из лидеров чемпионата Турции.
Украина теряет самый колоритный футбольный клуб, или Что для команды хорошо, то для зрелища – смерть.
Трансферы
Мохамед Кадири официально возвращается в Динамо. Российский Арсенал подтвердил досрочный разрыв арендного соглашения и объяснил причины такого решения.
Конфликт Рамос-Реал: капитану мадридцев подыскали замену и новый клуб – фаны определились, а Лионель Месси попал под горячую руку.
Александр Зинченко получил сказочный подарок, который может перевернуть историю с Манчестер Сити.
Мир
АПЛ зафиксировала рекордное количество больных коронавирусом. Правда, пока это не является причиной для остановки соревнований.
Умер легенда Манчестер Сити, который становился чемпионом Англии и бронзовым призером первенства Европы.
Тоттенхэм стал первым финалистом Кубка английской лиги благодаря победе над Брентфордом. Другого участника финала в среду определят Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
"Футбол 24" подготовил анонс европейского мидуика.