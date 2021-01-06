Украина

Динамо огласило планы на январь. Киевляне проведут два сбора за рубежом и сыграют несколько товарищеских матчей – известны первые соперники. Также Динамо осталось без тренера, который решил разорвать контракт с "бело-синими" в связи с семейными обстоятельствами.

Своих соперников на первом зимнем сборе назвал и Шахтер, который уже через несколько дней отправится в Турцию.

Артем Кравец забил победный гол в ворота Галатасарая, который является одним из лидеров чемпионата Турции.

Украина теряет самый колоритный футбольный клуб, или Что для команды хорошо, то для зрелища – смерть.

Трансферы

Мохамед Кадири официально возвращается в Динамо. Российский Арсенал подтвердил досрочный разрыв арендного соглашения и объяснил причины такого решения.

Конфликт Рамос-Реал: капитану мадридцев подыскали замену и новый клуб – фаны определились, а Лионель Месси попал под горячую руку.

Александр Зинченко получил сказочный подарок, который может перевернуть историю с Манчестер Сити.

Мир

АПЛ зафиксировала рекордное количество больных коронавирусом. Правда, пока это не является причиной для остановки соревнований.

Умер легенда Манчестер Сити, который становился чемпионом Англии и бронзовым призером первенства Европы.

Тоттенхэм стал первым финалистом Кубка английской лиги благодаря победе над Брентфордом. Другого участника финала в среду определят Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

"Футбол 24" подготовил анонс европейского мидуика.