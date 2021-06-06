Украина

В Первой лиге Металлист 1925 оформил выход в УПЛ, а Верес поиздевался над Авангардом. Наставник харьковчан эмоционально прокомментировал выход клуба в Премьер-лигу.

Агент Сергея Реброва Шандор Варга рассказал о реальном интересе Тоттенхэма и перспективах возглавить сборную Украины, а также назвал неожиданного виновника досрочного ухода украинца из Ференцвароша.

Евро-2020

Хавбек Кевин де Брюйне перенес операцию – в сборной Бельгии сообщили перспективы своего лидера сыграть на чемпионате. В свою очередь Нидерланды потеряли Де Лигта – защитник Ювентуса может пропустить матч против Украины.

Испания без лидера, скандалы лучшего игрока планеты, легендарный ирокез и "дети" Ибры – превью группы E от редакции. Тем временем Команда стоимостью более миллиарда не поедет на Евро-2020 – в специальной подборке сборная, которая могла бы выиграть чемпионат континента.

Другие топ-события

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш признан лучшим игроком сезона в Англии. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола выиграл свою третью награду тренера года в АПЛ.

Лионель Месси готов присоединиться к бойкоту Копа Америка. Четвертьфиналист Лиги чемпионов Порту продлил контракт с Консейсау – итальянские клубы хотели "украсть" специалиста.