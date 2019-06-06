Главные новости футбола 5 июня: Португалия – первый финалист Лиги наций, Буффон покинул ПСЖ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 июня.

Украина

Сборная Украины прибыла во Львов на матчи против Сербии и Люксембурга. Балканская команда, которая будет противостоять "сине-желтым" уже 7 июня, также прилетела в Украину.

Сборная Украины U-21 выиграла Мемориал Лобановского. Подопечные Руслана Ротаня обыграли Израиль и оставили трофей в Украине впервые за последние 10 лет.

Паулу Фонсека близок к назначению в Рому – известно, кто может заменить португальца в Шахтере. А вот Александр Хацкевич рассказал о ходе переговоров по новому контракту с Динамо – по словам тренера, этот вопрос может быть закрыт в ближайшее время.

НАБУ провело обыски в доме УАФ. Причина – расследование дела о строительстве искусственных полей.

Трансферы

Хамес Родригес покинул Баварию и возвращается в Реал, которому принадлежат права на колумбийца. Экс-защитник Динамо и сборной Украины Тарас Михалик тренируется с Волынью и может подписать контракт с клубом.

ПСЖ объявил об уходе Буффона. 41-летний голкипер заявил, что получил предложение продлить контракт, однако решил покинуть столицу Франции и поблагодарил всех за год, проведенный в Париже.

Украинский нападающий Борис Тащи стал игроком Санкт-Паули.

Другие главные события

Сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций. Действующие чемпионы Европы победили Швейцарию – хет-трик в активе Криштиану Роналду.

Умер Леннарт Юханссон – бывший президент УЕФА (с 1990 по 2007 год). Ему было 89. Джанни Инфантино переизбран на пост главы ФИФА еще на 4 года. Также было принято решение увеличить количество команд на чемпионате мира – это произойдет уже в 2026 году.