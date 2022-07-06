Украина

Динамо продолжает турне по Швейцарии. Основные футболисты вернулись в распоряжение Луческу после отдыха. Киевляне расписали нулевую ничью с Янг Бойз – Нещерет спасал, а Ванат и Ко транжирили моменты.

Динамо получило предложение от Севильи по Виктору Цыганкову. Киевляне бесплатно отпустили одного из самых ярких выпускников академии и могут отдать 3 игрока Зари.

Шахтер пригрозил ФИФА судом из-за безразличного отношения к проблемам Украины. Динамо, Шахтер и другие участники еврокубков при определенных условиях могут проводить свои матчи УПЛ за рубежом. Полесье может оказаться в УПЛ в предстоящем чемпионате.

Еврокубки

Стартовал новый сезон Лиги чемпионов. В первом раунде квалификации украинцы Пюника отстояли сенсационные нули, а Пластун спокойно победил с Лудогорцем. Экс-динамовец классно дебютировал в матче Леха и Карабаха, а вот Цитаишвили тренера не убедил.

СК Днепр-1 нашел альтернативную страну для проведения своих матчей в еврокубках. Кстати, днепряне станут самым молодым дебютантом еврокубков в сезоне-2022/23. СК Днепр-1 объявил соперников и состав на летних сборах в рамках подготовки к Европе.

Мир

ПСЖ официально уволил Маурисио Почеттино и сразу презентовал нового главного тренера. Манчестер Юнайтед объявил о первом летнем трансфере. Милан бесплатно подписал Ориджи. Президент Барселоны провел встречу с агентом Роналду – СМИ намекают на эпохальный трансфер, топ-инсайдер вынес вердикт.