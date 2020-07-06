Главные новости футбола 5 июля: Динамо опустили на 3 место УПЛ, феерия Малиновского и провал Зинченко

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 июля.

Украина

В воскресных матчах 29-го тура УПЛ Десна разгромила Колос, СК Днепр-1 одолел Олимпик, а Заря и Александрия поделили очки в поединке со спорным судейством. Теперь Динамо, которое проиграло Шахтеру, занимает 3 место в чемпионате за 3 тура до конца сезона. Десна опережает команду Михайличенко благодаря лучшим результатам в личных встречах.

Карпаты будут исключены из УПЛ. В оставшихся матчах, львовяне получат технические поражения, а всем игрокам предоставят статус свободных агентов.

"Футбол 24" собрал огненную реакцию соцсетей на матч Динамо – Шахтер.

Умер Владимир Трошкин – знаменитый экс-игрок Динамо 1970-х, который выигрывал с киевлянами Кубок Кубков, Суперкубок УЕФА и чемпионат СССР.

Наши за рубежом

Андрей Ярмоленко удачно вышел на замену в матче Вест Хэма против Ньюкасла. За отведенные ему 15 минут украинец не забил, но стал одним из самых острых в своей команде.

Руслан Малиновский провел отличный матч в Италии – лучший за весь период в Аталанте. Полузащитник заработал пенальти и удаление для соперника, а его команда одержала очередную победу и подобралась к топ-3.

Александр Зинченко неудачно провел матч Саутгемптон – Манчестер Сити. Украинец допустил ужасную ошибку, которая привела к голу с 40 метров и поражению "горожан".

Сразу 25 украинцев получили дисквалификацию за причастность к договорным матчам, 20 из них пожизненно отстранены от футбола.

Роман Зозуля снова не забил, а его Альбасете потерял важные очки в борьбе за выживание.

Артем Милевский заболел коронавирусом. Болезнь диагностировали и у других футболистов Динамо Брест, среди которых есть и украинцы.

Мир

Реал победил Атлетик благодаря голу с пенальти. Не отстает и Барселона, которая уверенно победила Вильярреал, не позволив мадридцам уйти в отрыв.

Рома потерпела третье поражение подряд – над Паулу Фонсекой нависает призрак отставки. Ливерпуль после поражения от Ман Сити реабилитировался победой над Астон Виллой.

Неймар может вернуться в Барселону уже этим летом. Форвард заключил соответствующее соглашение с ПСЖ.

Хави продолжит работу в Катаре. Легенда Барселоны подписал новый контракт с местным Аль-Саддом.