Украина

Динамо и Шахтер провели контрольные матчи на сборах. Киевляне разгромили аматоров из Франции, а Владислав Кулач забил первые голы за "бело-синих" – видеообзор матча. Шахтер одержал тяжелую победу над представителем третьей лиги Германии.

Олимпик прекратит существование, утверждает бывший сотрудник клуба. Вероятность исчезновения представителя УПЛ составляет 99%.

Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь. Поединок должен был быть сыгран 24 июля. Правда, официального подтверждения пока нет.

Руслан Малиновский будет прооперирован – стал известен срок восстановления полузащитника Аталанты и сборной Украины.

Трансферы

Фран Соль возвращается в Динамо. Испанец попрощался с Тенерифе, в составе которого отыграл прошлый сезон на правах аренды.

Атлетико подписал трансферную цель Мирчи Луческу. Форвард выбрал Мадрид вместо киевского Динамо.

СК Днепр-1 усилился сразу двумя вратарями в течение дня. Двух новичков подписала и Александрия – один из них в свое время выступал в Италии.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии.

Другие главные события

Андрей Лунин станет основным вратарем Реала. Правда, только на ближайшие 3 недели, пока Тибо Куртуа находится в отпуске. Украинский голкипер уже начал подготовку к сезону под руководством Карло Анчелотти.

Чемпион Франции Лилль назначил нового тренера.