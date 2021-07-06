Главные новости футбола 5 июля: Динамо и Шахтер выиграли спарринги, операция Малиновского, Олимпик близок к исчезновению
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 июля.
Украина
Динамо и Шахтер провели контрольные матчи на сборах. Киевляне разгромили аматоров из Франции, а Владислав Кулач забил первые голы за "бело-синих" – видеообзор матча. Шахтер одержал тяжелую победу над представителем третьей лиги Германии.
Олимпик прекратит существование, утверждает бывший сотрудник клуба. Вероятность исчезновения представителя УПЛ составляет 99%.
Матч за Суперкубок Украины перенесен на сентябрь. Поединок должен был быть сыгран 24 июля. Правда, официального подтверждения пока нет.
Руслан Малиновский будет прооперирован – стал известен срок восстановления полузащитника Аталанты и сборной Украины.
Трансферы
Фран Соль возвращается в Динамо. Испанец попрощался с Тенерифе, в составе которого отыграл прошлый сезон на правах аренды.
Атлетико подписал трансферную цель Мирчи Луческу. Форвард выбрал Мадрид вместо киевского Динамо.
СК Днепр-1 усилился сразу двумя вратарями в течение дня. Двух новичков подписала и Александрия – один из них в свое время выступал в Италии.
10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии.
Другие главные события
Андрей Лунин станет основным вратарем Реала. Правда, только на ближайшие 3 недели, пока Тибо Куртуа находится в отпуске. Украинский голкипер уже начал подготовку к сезону под руководством Карло Анчелотти.
Чемпион Франции Лилль назначил нового тренера.