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Главные новости футбола 5 июля: Динамо и Шахтер победили на сборах, Атлетико обвинил Барселону в неуважении

07:00 90 Читати українською
Главные новости футбола 5 июля: Динамо и Шахтер победили на сборах, Атлетико обвинил Барселону в неуважении
Главные новости футбола 5 июля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 июля.

Украина

Украинские клубы продолжают подготовку к следующему сезону товарищескими матчами. Динамо разгромило Ваккер, показав классный футбол в первом тайме. Александр Караваев забил дебютный гол за киевлян. Кстати, "бело-синие" предлагают солидные деньги за хавбека Фенербахче.

Шахтер провел два спарринга за день на австрийских сборах. Сначала "горняки" расписали ничью с командой 3-го дивизиона – Бланко Лещук забил гол и превзошел чемпиона мира. Затем команда Луиша Каштру обыграла чемпиона Дании благодаря дублю Мораеса. Стоит отметить гибкую атаку и активного Додо.

Карпаты победили в контрольном матче представителя первой лиги, а люксембургский новичок "львов" Мартинс снова отличился. Капитан львовской команды официально ушел из клуба. Десна также справилась с перволиговым соперником.

Мир

Гризманн в Барселону: Атлетико обвинил игрока и "блаугранас" в неуважении и выдвинул свои условия. Барселона официально представила Фрэнки де Йонга.

Каталонцы еще могут подписать другую звезду Аякса – трансфер Маттейса Де Лигта в Ювентус на грани срыва. Президент испанского клуба заявил, что знает, где в следующем сезоне будет играть голландец.

Ювентус официально подписал защитника Сассуоло, а Шальке подписал игрока на замену Коноплянки.

На Кубке африканских наций состоялись первые матчи 1/8 финала: Бенин в серии пенальти сенсационно выбил Марокко, а Садьо Мане принес Сенегала победу над Угандой.

Наши за границей

Руслан Малиновский имеет два варианта в Италии, а Генк уже нашел ему замену – препятствует трансферу только новое законодательство. Евгений Селезнев покинул Малагу и может вернуться в Турцию. Украинский чемпион мира заинтересовал два итальянских клуба.

blog_ava
Каштру: Шахтер мог побеждать Копенгаген со счетом 3:0 или 4:0
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