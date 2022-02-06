Украина и наши за границей

Владислав Калитвинцев получил разрешение играть за Александрию – официальное решение УАФ.

Шахтер объявил соперников во втором сборе в Турции. Летом "горняки" могут потерять форварда – Даниил Сикан хочет просить полноценный трансфер.

Луческу больше не верит в Попова: драма украинца на фоне интереса к сенсационному капитану Лиги чемпионов.

Виталий Миколенко дебютировал на Гудисон Парк. Украинец стал одним из виновников пропущенного мяча в первом матче Фрэнка Лэмпарда. Однако это не помешало Эвертону добиться разгромной победы и выйти в следующий раунд Кубка.

В том же Кубке Англии Андрей Ярмоленко стал соавтором гола Вест Хэма. "Молоты" дважды забили в компенсированное время и избежали позора против команды шестой лиги. Вернулся на поле и Александр Зинченко – украинец приобщился к победе Ман Сити.

Богдан Леднев отдал дебютный ассист в Венгрии. Еще один ассист украинца на Ивана Петряка "украли" арбитры.

Топ-матчи дня

Милан победил Интер в фееричном дерби. Оливье Жиру стал героем поединка, забив два гола в течение трех минут. "Россонери" продолжают оставаться претендентом на Скудетто.

Еще один матч Серии А не обошелся без скандала и подарил сенсацию – Рома не смогла обыграть Дженоа.

Бавария благодаря Нойеру выиграла перестрелку у РБ Лейпциг.

Камерун вырвал "бронзу" КАН в сумасшедшем матче против Буркина-Фасо – камбэк с 0:3, цирк голкиперов и серия пенальти.

Мир

Хави вернул Усмана Дембеле в заявку Барселоны. Жоан Лапорта ранее заявлял, что француз больше не сыграет за команду из-за отказа продлевать контракт. У главного тренера свое мнение на эту тему.

Определился третий полуфиналист Клубного чемпионата мира. К Челси и Палмейрасу присоединилась еще одна команда.