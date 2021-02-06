Украина

Шахтер завершил сборы в Турции и уже вернулся в Украину. В последнем контрольном матче "горняки" победили Борац благодаря дублю Евгения Коноплянки.

Динамо и Шахтер стартуют в еще одном еврокубке: слабые позиции, надежда на чудо, или Спасет ли "Новый Виллиан".

Виктор Коваленко не попал в заявку Аталанты на ЛЧ – Джан Пьеро Гасперини объяснил причину своего решения. Правда, наставник бергамасков включил украинца в список игроков на ближайший матч Серии А.

Трансферы

Динамо отказалось отпускать Карлоса де Пену в МЛС. Правда, переговоры между клубами продолжаются, а киевляне якобы хотят получить 3 млн долларов за уругвайского полузащитника.

Захедитабар Шахаб станет игроком Зари еще в текущее трансферное окно. Олимпик получит за иранца, который является лучшим бомбардиром УПЛ, 365 тысяч долларов компенсации.

Евгений Чеберко, в прошлом году дебютировавший за сборную Украины, покинул австрийский ЛАСК. Защитник перебрался в хорватский Осиек на правах аренды.

Реал планирует избавиться от Марсело, убеждают испанские СМИ. Мадридский клуб уже выставил бразильца на трансфер, чтобы получить за ветерана хоть какие-то деньги.

Мир

Лидер Аякса отстранен от футбола на год из-за допинга – повторение ситуации Артема Беседина, который получил аналогичное наказание в 2019-м.

Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Испании – Барселона и другие 3 команды узнали соперников.

Интер без проблем победил Фиорентину и стал лидером чемпионата Италии. Правда, Милан свой матч еще не сыграл. В Германии Бавария укрепила лидерство, не без труда обыграв Герту.

"Футбол 24" выделил топ-матчи уикенда – интересных дуэлей хватает.