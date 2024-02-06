Украина

УПЛ официально определила даты первого тура после зимней паузы – известно, когда сыграют Динамо и Шахтер.

Шахтер объявил о подписании нового контракта с фаворитом Пушича.

Игрок сборной Украины присоединился к европейскому клубу на полноценной основе.

Новичок Шахтера получил травму в сборной Бразилии в сборной Бразилии – СМИ сообщили о переломе и реакции "горняков".

Наши за границей

Карло Анчелотти расхвалил Лунина за перформанс в мадридском дерби – досадная ничья Реала с Атлетико не затмила подвигов украинца. А вот от испанской прессы Лунин услышал жесткий вердикт – "дискуссия о вратаре не закрыта".

Лунин нарвался на критику легенды Реала, Яремчук пристыдил испанское СМИ, муки Цыганкова без Довбыка.

Артем Довбик может сыграть с Реалом, но у Жироны три другие большие потери на битву за первое место Ла Лиги.

Роман Яремчук определился с клубом на следующий сезон – все зависит только от Валенсии.

Другие главные события

Манчестер Сити дожал Брентфорд, приблизившись к Ливерпулю – хет-трик Фодена в ворота "стены", ассисты голкипера и Холанда. Теперь подопечные Гвардиолы отстают от лидера АПЛ на 2 очка, но имеют игру в запасе.

В Испании начался суд над Дани Алвесом – экс-звезде Барселоны грозит 12 лет заключения.

Третья подряд победа Де Росси в Серии А. Рома разбила Кальяри, показав, как нужно чествовать клубную легенду.