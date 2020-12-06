Украина

Стартовал 12-й тур Премьер-лиги. Динамо в меньшинстве обыграло Мариуполь– молодой талант подвел команду еще в первом тайме. Удалений мало, лучший бомбардир УПЛ, намеки Луческу 4 игрокам. Киев ждет Реброва на Лигу чемпионов с тревогой, а сам Сергей Станиславович провел финальную подготовку к Динамо, в которой Александр Зубков голом поспособствовал победе Ференцвароша.

Шахтер разгромил Минай и не отпустил Динамо в отрыв. Лидеры "горняков" отдохнули перед решающей битвой Лиги чемпионов, бенефис латералей, автоголы и пижонский пенальти. Львов удержал ничью с Ингульцом в матче с двумя удалениями "горожан" и отменённым чистым голом петровцев. Президент Ингульца возмущен, что у его команды "украли победу".

Европа

Кадис одержал сенсационную победу над Барселоной – каталонцы проиграли "желтой субмарине" впервые за 29 лет. Севилья подарила победу Реалу сумасшедшим ляпом вратаря, а вот Атлетико уверенно победил и вернул себе лидерство в Примере.

Центральный матч немецкого уик-энда состоялся в Мюнхене. Бавария расписала потрясающую ничью с РБ Лейпциг и сохранила лидерство в Бундеслиге: спланированные голы, Коман – MVP, восхождение звездочки. Дортмунд и Гладбах потеряли очки против более слабых соперников.

Роналду впервые в сезоне не забил в Серии А, но Ювентус устроил камбэк в дерби с другим героем. "Старая синьора" попала в скандал из-за Суареса – клубу грозит снятие очков, трансферный бан и даже исключение из итальянского первенства.

Наши за границей

Андрей Ярмоленко не сыграл за Вест Хэм, а его команда позволила Манчестер Юнайтед устроить камбэк с шедевром Погба. Александр Зинченко также не попал в заявку Манчестер Сити, но его партнеры победили. Гвардиола провел 700-й матч в карьере тренера и впервые не сделал ни одной замены. Челси одолел Лидс и возглавил АПЛ.

Руслан Малиновский попал в заявку Аталанты на следующий матч Серии А, одолев коронавирус. Артем Милевский заработал пенальти в прощальном матче за Динамо – Брест феерично вылетел из Кубка Беларуси.