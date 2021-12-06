Украина

В воскресенье тремя матчами продолжился 17-й тур УПЛ. Заря минимально одолела Ингулец, Александрия легко разбила Минай, а Мариуполь с Десной поделили очки в настоящем триллере с 6-ю голами и хет-триком.

Динамо может продать нападающего уже зимой. Речь о венесуэльце Эрике Рамиресе, на которого уже есть претендент в Европе.

Умер бывший гендиректор Карпат Михаил Практика. Ему было 66 лет.

Топ-матчи дня

Манчестер Юнайтед выиграл первый матч под руководством Ральфа Рангника. Единственный гол в ворота Кристал Пелас забил экс-хавбек Шахтера Фред.

Продолжается черная полоса Дженоа. Команда Андрея Шевченко проиграла Ювентусу, не нанеся ни одного удара в створ – такого не было 17 лет. А вот гол в ворота генуэзцев получился фантастическим – прямой удар с углового стал украшением игры. За 4 матча в Дженоа Шевченко не проиграл всего один раз, а его подопечные не забили ни одного мяча.

В других поединках Серии А тоже было весело – незасчитанный гол Коваленко и победа после 0:3.

Мир

Барселона не собирается подписывать Романа Яремчука вопреки информации испанского СМИ. Соответствующее подтверждение "Футбол 24" получил от журналиста, который заверил, что форвард сборной Украины не входит в сферу интересов "сине-гранатовых".

Немецкий РБ Лейпциг официально уволил главного тренера за провальные результаты.