Главные новости футбола 5 декабря: удар по Шевченко от Ювентуса, удачный дебют Рангника в МЮ, отставка в Бундеслиге
"Футбол 24" представляет главные новости за 5 декабря.
Украина
В воскресенье тремя матчами продолжился 17-й тур УПЛ. Заря минимально одолела Ингулец, Александрия легко разбила Минай, а Мариуполь с Десной поделили очки в настоящем триллере с 6-ю голами и хет-триком.
Динамо может продать нападающего уже зимой. Речь о венесуэльце Эрике Рамиресе, на которого уже есть претендент в Европе.
Умер бывший гендиректор Карпат Михаил Практика. Ему было 66 лет.
Топ-матчи дня
Манчестер Юнайтед выиграл первый матч под руководством Ральфа Рангника. Единственный гол в ворота Кристал Пелас забил экс-хавбек Шахтера Фред.
Продолжается черная полоса Дженоа. Команда Андрея Шевченко проиграла Ювентусу, не нанеся ни одного удара в створ – такого не было 17 лет. А вот гол в ворота генуэзцев получился фантастическим – прямой удар с углового стал украшением игры. За 4 матча в Дженоа Шевченко не проиграл всего один раз, а его подопечные не забили ни одного мяча.
В других поединках Серии А тоже было весело – незасчитанный гол Коваленко и победа после 0:3.
Мир
Барселона не собирается подписывать Романа Яремчука вопреки информации испанского СМИ. Соответствующее подтверждение "Футбол 24" получил от журналиста, который заверил, что форвард сборной Украины не входит в сферу интересов "сине-гранатовых".
Немецкий РБ Лейпциг официально уволил главного тренера за провальные результаты.