Чемпионат мира-2022

Определилась третья четвертьфинальная пара – Бразилия встретится с Хорватией. Хорваты в серии пенальти прошли Японию после тяжелых 120 минут равного футбола, а бразильцы за тайм легко разбили Южную Корею.

Сегодня состоятся последние матчи 1/8 финала. Марокко против Испании, а Швейцария – против Португалии. Анонсы встреч в скором времени появятся на сайте. Лионель Месси выбрал 4 фаворитов Мундиаля.

Украина

Воспитанник Динамо официально перебрался в американский клуб. Шахтер придумал, как заработать на продаже Мудрика – в план привлечены Барселона и Реал.

Ван Леувен может покинуть Зорю – источник назвал главного претендента на смену. Ворскла намерена продать игрока сборной Украины.

Звезды

Роналду согласовал контракт с новым клубом. Криштиану станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира, зарабатывая около 200 миллионов евро за сезон. Роберт Левандовски окончательно дисквалифицирован на ближайшие матчи Барселоны, апелляция не помогла.