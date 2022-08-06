Зинченко отдал ассист за Арсенал в матче АПЛ / Getty Images

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Александр Зинченко отдал дебютный ассист за Арсенал в официальном матче. "Канониры" стартовали с победы в новом сезоне АПЛ.

Бавария разбила Айнтрахт в первом туре Бундеслиги – Мане снова забил, парад курьезов и 5:0 еще до перерыва.

Украинец забил дебютный гол в Бельгии, а экс-звезда Шахтера отметился результативным ударом во Франции.

Украина

Шахтер объявил о трансфере Александра Зубкова, который вернулся в Украину из Ференцвароша и подписал контракт на 5 лет. Также "горняки" отпустили Марлона в амбициозный клуб Серии А. Иностранцев в команде Йовичевича стало еще меньше.

Динамо потеряло очередного легионера, который продолжит карьеру в Бразилии. Также киевляне не смогут рассчитывать на Владислава Супрягу, из-за операции выбывшего на несколько месяцев.

Таблица коэффициентов: Украина берет максимум, бросает вызов лидерам, но теряет позицию из-за феноменального конкурента.

Мир

Фенербахче – Динамо: УЕФА официально наказал турецкий клуб за скандирование фанатами песен о Путине на матче ЛЧ.

Барселона под овации представила Левандовски на Камп Ноу – поляк показал фристайл уровня Роналдиньо.

Челси официально объявил о трансфере Кукурельи, высмеяв Брайтон. На испанца претендовал Манчестер Сити, но левый защитник перебрался в Лондон.

Рома подписала Вейналдума из ПСЖ. Очередное топ-усиление команды Жозе Моуринью.