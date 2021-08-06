Трансферы

Лионель Месси покинул Барселону на правах свободного агента. Клуб объявил об уходе легенды из-за невозможности зарегистрировать новый контракт в Ла Лиге. Аргентинец, который всю карьеру провел в Барсе и выиграл 35 трофеев, продолжит карьеру в другом месте. Эта новость стала неожиданной даже для самого футболиста.

Манчестер Сити официально объявил о переходе Грилиша за рекордные деньги. Хавбек Астон Виллы и сборной Англии обошелся "горожанам" в 100 млн фунтов – самое дорогое приобретение в истории АПЛ.

Ромелу Лукаку готов вернуться в Челси и уже сообщил об этом боссам миланского Интера.

Еврокубки

Колос стартовал в Лиге конференций с ничьей. Подопечные Руслана Костышина на домашней арене разошлись миром с Шахтером из Караганды.

В других поединках Лиги конференций потенциальные соперники Колоса тоже сыграли вничью, а украинские футболисты за границей не смогли похвастаться удачными показателями.

В Лиге Европы Галатасарай спас ничью, Селтик одержал важную победу – все результаты 3-го раунда квалификации.

Другие главные события

Евгений Красников стал вице-президентом Металлиста после избрания Александра Ярославского главой клуба.

Шахтер потерял лидера команды на ответный матч ЛЧ против Генка.

Сын Михаэля Баллака трагически погиб в Португалии, попав в аварию на квадроцикле. Ему было всего 18 лет.