Главные новости футбола 5 августа: Динамо прибыло в Брюгге и узнало потенциального соперника в ЛЧ, рекордный трансфер МЮ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 августа.

Брюгге – Динамо

Динамо прибыло в Бельгию на первый поединок 3-го квалификационного раунда ЛЧ 2019/20 против Брюгге. Александр Хацкевич взял на матч 22 исполнителя – некоторые игроки остались в Киеве, зато в составе есть все летние новички.

Наставник Динамо на традиционной предматчевой пресс-конференции рассказал о последних новостях из лагеря команды, которая провела тренировку на поле стадиона Ян Брейдель.

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь попал в заявку Брюгге и готов сыграть против "бело-синих".

К слову, Брюгге перед матчем с киевлянами серьезно усилился, подписав голкипера Ливерпуля. Отметим, что букмекеры считают Динамо аутсайдером матча, который начнется 6 августа в 21:30.

Еврокубки

Динамо узнало потенциального соперника в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Правда, киевлянам нужно сначала пройти Брюгге. Своих вероятных оппонентов получили и другие украинцы – все результаты жеребьевки заключительного раунда квалификации ЛЧ.

Заря и Мариуполь узнали потенциальных оппонентов в Лиге Европы – украинским командам будет крайне сложно. Вашему вниманию все результаты жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Другие главные события

Харри Магуайр стал игроком Манчестер Юнайтед. Защитник обошелся "красным дьяволам" в 80 млн фунтов – это самый дорогой трансфер в истории футбола среди представителей линии обороны. По этому случаю "Футбол 24" подготовил топ-10 самых дорогих переходов защитников.

К слову, экс-капитан Челси также нашел новый клуб.

Барселона рискует потерять 80 млн евро из-за незаконных, по мнению Атлетико, переговоров с Антуаном Гризманном. Это еще не все неприятности для "сине-гранатовых" – Лионель Месси получил травму и не поехал с командой в турне в США.

Двое украинцев оказались в символической сборной тура в Бельгии, а УАФ официально дисквалифицировала нескольких арбитров и игрока за участие в договорных матчах.