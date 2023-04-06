Главные новости футбола 5 апреля: Реал унизил Барселону в Класико, Павелко переизбран в Исполком УЕФА
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 5 апреля.
Украина
Андрей Павелко выиграл выборы в Исполком УЕФА – президент УАФ переизбран на 4 года, заняв последнее проходное место.
Известному украинскому голкиперу диагностировали рак – нужна срочная помощь.
СК Днепр-1 расторг контракт со скандальным легионером, а Георгий Судаков подписал новое соглашение с Шахтером.
Украина остается в совместной заявке на проведение ЧМ-2030. Об этом сообщил премьер-министр Португалии.
Украинец может выиграть трофей в Польше – его команда снова в финале.
Топ-матчи дня
Реал вышел в финал Кубка Испании, разгромив Барселону на Камп Ноу. Каталонцы выиграли первый поединок в Мадриде (1:0), но дома потерпели фиаско – 0:4.
Определились полуфиналисты Кубка Германии. Боруссия Д вслед за Баварией прекратила борьбу за трофей.
Манчестер Юнайтед обыграл Брентфорд и реабилитировался за воскресное фиаско в АПЛ.
Другие главные события
Александер Чеферин переизбран президентом УЕФА. Он был единственным кандидатом, потому выборы были формальностью.
ПСЖ выбирает замену Гальтье между двумя тренерами. Все идет к тому, что максимум летом наставник парижан потеряет работу.
Челси определился с временным наставником, уверяют британские СМИ. Легенда еще недавно тренировал игрока сборной Украины.
Беларусь продолжит участвовать в отборе к Евро-2024. УЕФА отказался исключать приспешников террористов.