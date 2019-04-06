Главные новости футбола 5 апреля: Ливерпуль снова стал лидером АПЛ, Ярмоленко и Коноплянка – в неприятном рейтинге

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 апреля.

Украина

Виталий Буяльский может пропустить матч против Шахтера в рамках 1/4 финала Кубка Украины из-за простуды. Своя потеря может быть и у "горняков" – до сих пор под вопросом участие в поединке Марлоса. К слову, встреча пройдет 7 апреля на ОСК Металлист.

Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка попали в неприятный рейтинг талантов, которые не смогли полностью раскрыть свой потенциал. Список составлен ведущим испанским изданием Marca.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола надеется на скорое восстановление Александра Зинченко. Ожидается, что украинец, который травмировался в матче 33-го тура АПЛ против Кардиффа, пропустит около 2 недель.

Трансферы

Защитник Динамо Томаш Кендзёра заинтересовал Фенербахче. 24-летний поляк, который выступает в Украине с 2017 года, имеет шанс стать частью грандиозной перестройки турецкого гранда, провалившего текущий сезон.

ПСЖ нацелился на Давида Де Хеа, которому готов платить невероятную зарплату. Другой известный голкипер – Кейлор Навас – летом покинет Реал и может освободить место в команде для Андрея Лунина.

Барселона летом может получить звездного новичка – форвард Атлетико и чемпион мира-2018 Антуан Гризманн готов принять предложение лидера чемпионата Испании.

Другие главные события

В матче 33-го тура АПЛ Ливерпуль победил Саутгемптон и вновь стал лидером чемпионата. Пропустив первыми, команда Юргена Клоппа смогла забить трижды в ответ. Один из голов в активе Мохаммеда Салаха, который прервал свою "сухую" серию и забил 50-й мяч в АПЛ.

В Аргентине задержали отца Месси. 61-летний Хорхе был доставлен в полицейский участок после конфликта с мотоциклистом.