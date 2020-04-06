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Главные новости футбола 5 апреля: Леднев заинтересовал европейские клубы, Зозуля начал борьбу с коронавирусом

07:00 135 Читати українською
Главные новости футбола 5 апреля: Леднев заинтересовал европейские клубы, Зозуля начал борьбу с коронавирусом
Главные новости футбола 5 апреля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 5 апреля.

Украина

Большие клубы Европы положили глаз на Леднева, который играет в Заре на правах аренды из Динамо. Богдана сравнивают с Гризманном. Игроки Шахтера и Зари поделили лидерство УПЛ по двум важным показателям. УЕФА заплатил кругленькую сумму отступных за уволение Григория Суркиса.

Динамо продлило карантин – на этот раз сроки увеличены в разы. Наставник киевлян Алексей Михайличенко раскрыл график тренировок команды в суровых условиях карантина и возмутился несвоевременной остановкой УПЛ.

Европа

Барселона нашла шокирующее усиление на фоне финансовых проблем, а также определилась с приоритетным трансфером. Реал готов включить дорогого форварда в соглашение по игроку сборной Испании. Зидан разозлил гендиректора из-за рекордного трансфера в истории.

Серия А может завершиться через полгода – пессимистический прогноз. Де Лигт желает покинуть Ювентус ради Реала. Лаутаро отклонил предложение Интера и определился с будущим. Милан продолжает переговоры с потенциальным новым тренером – он получит солидную сумму на трансферы.

УЕФА готов отложить дату окончания сезона. Клубы АПЛ потеряют астрономическую сумму из-за коронавируса. Партнер Зинченко нарушил карантин ради секса с проститутками, а затем призвал всех сидеть дома – Гвардиола свирепствует.

Наши за границей

Роман Зозуля присоединился к борьбе с коронавирусом в Испании. Алексис Санчес угрожает позициям Андрея Ярмоленко в Вест Хэме. Роман Яремчук восстановился от травмы – партнер рассказал о состоянии форварда сборной Украины.

Таджикистан коронавирус не пугает: 4-лига мира, экс-динамовец возглавил чемпионов, есть "украинская" команда.

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