Украина

Назарий Русин попал в скандал в Польше. Форвард Динамо, который на правах аренды выступает за варшавскую Легию, отказался играть за резервистов, из-за чего его отстранили от первой команды. Футболист объяснил ситуацию, аргументировав свой отказ рекомендацией врачей, но польские СМИ утверждают, что украинец все выдумал.

Форвард Зари привлек внимание Фиорентины. Представители итальянского клуба уже контактировали с луганчанами относительно потенциального трансфера.

Динамо забраковало потенциального новичка из Африки, который несколько дней назад прибыл на просмотр.

Сборная Украины не получит усиление из АПЛ – ФИФА поставила окончательную точку.

Сыном украинских эмигрантов заинтересовался гранд Серии А – "Футбол 24" выяснил подробности.

Лига чемпионов

Боруссия Д и ПСЖ потеряли важных футболистов на первые поединки 1/4 финала. А вот Юрген Клопп настроен дать бой Реалу в Мадриде – Ливерпуль попытается взять реванш за обидное поражение в киевском финале сезона 2017/18.

Букмекеры сделали прогноз на матч Реал – Ливерпуль, который станет центральным поединком вторника в Лиге чемпионов.

Мир

Барселона сократила отставание от Атлетико до одного очка. Подопечные Кумана дожали Вальядолид благодаря голу на 90-й минуте и подходят к Эль Класико впереди Реала.

Златан Ибрагимович согласовал новый контракт с Миланом, убеждают итальянские СМИ. Официально об этом объявят в ближайшее время.

"Футбол 24" подготовил обзор европейского уикенда.