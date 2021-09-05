Сборная Украины не удержала победу над Францией (1:1)

сборная Украины

Украина расписала заслуженную ничью с Францией. Николай Шапаренко забил дебютный гол за сборную – это шедевр.

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ЧМ-2022, квалификация

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