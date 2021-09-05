Главные новости футбола 4 сентября: сборная Украины не удержала победу над Францией, Шевченко интригует своим будущим
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 4 сентября.
сборная Украины
Украина расписала заслуженную ничью с Францией. Николай Шапаренко забил дебютный гол за сборную – это шедевр.
Послематчевая пресс-конференция Алесандра Петракова – обида Малиновского, затягивание времени и место Шапаренко
Игорь Харатин покинул расположение сборной Украины, хавбек Легии пропустит спарринг против Чехии.
ЧМ-2022, квалификация
Сборная Нидерландов разбила Черногорию, Хорватия благодаря шедевру не пустила Россию в единоличные лидеры, Эрлинг Холанд забил победный гол и оставил Норвегию в борьбе.
Манор Соломон забил в сумасшедшем матче против Австрии (5:2). Дания едва не опозорилась на Фарерах.
Хавбек Ворсклы Оливье Тилль с передачи Жерсона Родригеса забил единственный гол Люксембурга, который не помог избежать поражения. Форвард, который все еще предстоит Динамо, еще и удаление получил.
Екатерина Монзуль снова получила назначение на матч отбора чемпионата мира.
Другие топ-новости
Андрей Шевченко прокомментировал слухи о работе со сборной Узбекистане и рассказал о новых карьерных вызовах.
Георгий Бущан сообщил дату своего возвращения – роскошные новости для Динамо.
Хавьер Пасторе, который был звездой ПСЖ, после прощания с Ромой присоединился к аутсайдера Ла Лиги, где сыграет с экс-форвардом Карпат Лукасом Пересом.