Главные новости футбола 4 сентября: сборная Украины готовится к Литве, представители Зари – лучшие в УПЛ за август

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 сентября.

Сборная Украины

Главная команда страны готовится к матчу квалификации Евро-2020 против Литвы: Евгений Коноплянка без кондиций, Андрей Ярмоленко берет пример с Роналду, Марьян Швед проверяет нового вратаря.

Основной форвард Роман Яремчук сможет помочь "сине-желтым" в этой игре, хотя прибыл в расположение с повреждением. УЕФА назвал судей на поединок между сборными Украины и Литвы – матч обслужит бригада арбитров из Боснии и Герцеговины.

В пятом туре отбора будет еще несколько интересных поединков. Мы выделили главные интриги: битва "динамовцев", дуэль соперников Украины и 4-я серия великого противостояния.

УПЛ

Определились лучшие игрок и тренер украинской Премьер-лиги по итогам августа. Награды получили представители Зари – Виктор Скрипник и Назарий Русин.

Появилась информация, что игроки Динамо высказали претензии Алексею Михайличенко после матча с Зарей. Авторитетный журналист заявил, что главный тренер киевлян не рассчитывает на двух чемпионов мира и Шапаренко. Есть и хорошие новости для болельщиков Динамо – Дуэлунд возвращается в команду после травмы и восстановления.

Евгений Коноплянка может дебютировать за Шахтер за 2 дня до матча сборной Украины. Кстати, на трансфер вингера к "горнякам" повлиял Андрей Шевченко. Шахтер включил Коноплянку и бразильского новичка в заявку на Лигу чемпионов.

Европа

Соперники Шахтера также сформировали свои заявки на групповой этап еврокубка. Руслан Малиновский попал в список Аталанты, а Александр Зинченко – в список Манчестер Сити. Кроме украинца, там нашлось место для новичков и травмированной звезды. Зинченко летом мог перейти в Ювентус.

Эмерик Ляпорт успешно перенес операцию на мениске – Сити остался с одним центральным защитником. Конкурент Андрея Ярмоленко выбыл до конца года.

Андрей Лунин стал жертвой неумелой трансферной политики Реала, потеряв удивительный шанс – Зинедин Зидан работает с командой образца 2014 из-за проваленной революции.