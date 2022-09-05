Главные новости футбола 4 сентября: МЮ нанес первое поражение Зинченко, Шахтер отправился на стартовый матч ЛЧ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 сентября.
Украина
Черноморец спасся от поражения в игре с Ингульцем, прервав свою безголевую серию. Львов на глазах Петракова расписал ничью с Кривбассом – команда Юрия Вернидуба не забила в третьем матче подряд. Карпаты дожали Ниву и сравнялись с Полесьем – дуэт лидеров Первой лиги ушел в отрыв.
Огнен Вукоевич покинет Динамо и возглавит европейский клуб. Тренер клуба УПЛ погиб на фронте, защищая Украину. Мудрик, Цыганков и Забарный остались в Украине – почему Шахтер и Динамо не решились на продажу своих лидеров?
Европа
Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал с голом звездного новичка и дублем Рашфорда. Это первая неудача "канониров" в чемпионате. Зинченко вернулся после травмы, ошибался, но сохранил лидерство в АПЛ.
Брюгге хотел другого форварда вместо Яремчука. Удинезе разбил Рому, забив четыре гола и поднявшись в зону ЛЧ. Цитаишвили отдал эффектный ассист за Лех.
Лига чемпионов
Шахтер завтра стартует в Лиге чемпионов. "Горняки" отправились на первый матч против РБ Лейпциг, объявив список игроков. Матч рассудит португалец, только раз пересекавшийся с украинцами. Лидер немцев не сможет сыграть против Шахтера.