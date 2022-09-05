Украина

Черноморец спасся от поражения в игре с Ингульцем, прервав свою безголевую серию. Львов на глазах Петракова расписал ничью с Кривбассом – команда Юрия Вернидуба не забила в третьем матче подряд. Карпаты дожали Ниву и сравнялись с Полесьем – дуэт лидеров Первой лиги ушел в отрыв.

Огнен Вукоевич покинет Динамо и возглавит европейский клуб. Тренер клуба УПЛ погиб на фронте, защищая Украину. Мудрик, Цыганков и Забарный остались в Украине – почему Шахтер и Динамо не решились на продажу своих лидеров?

Европа

Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал с голом звездного новичка и дублем Рашфорда. Это первая неудача "канониров" в чемпионате. Зинченко вернулся после травмы, ошибался, но сохранил лидерство в АПЛ.

Брюгге хотел другого форварда вместо Яремчука. Удинезе разбил Рому, забив четыре гола и поднявшись в зону ЛЧ. Цитаишвили отдал эффектный ассист за Лех.

Лига чемпионов

Шахтер завтра стартует в Лиге чемпионов. "Горняки" отправились на первый матч против РБ Лейпциг, объявив список игроков. Матч рассудит португалец, только раз пересекавшийся с украинцами. Лидер немцев не сможет сыграть против Шахтера.