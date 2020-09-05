Лига наций

Испания – Украина: подопечные Шевченко прибыли в Мадрид. Сборная Украины тотально оккупировала символическую сборную первого игрового дня в элите Лиги наций.

Тем временем Нидерланды одержали уверенную победу над Польшей в дебютном матче Лиги наций под руководством нового тренера. Зато Италия спаслась в матче против Боснии, Чехия одолела Словакию, Австрия удержала победу над Норвегией.

В свою очередь Украина U-21 не удержала победу над сверстниками из Дании – скандальный гол на 5-й добавленной хоронит шансы на Евро.

Месси из Барселоны

Лионель Месси официально остается в Барселоне. "Вся моя семья заплакала": первое интервью Месси после скандального решения – аргентинец уничтожил руководство Барсы.

Перед этим Ла Лига категорически ответила на заявление Месси о 700 млн евро. Конец саги Месси: аргентинец остается, но не верит в проект Бартомеу – хронология главной драмы лета.

Трансферы

Хавбек Кай Хаверц стал игроком Челси – 6-й новичок команды Лэмпарда в межсезонье. Итальянский Милан арендовал Браима Диаса у Реала.

Лондонский Арсенал продлил аренду Себальоса из мадридского Реала. В свою очередь Карло Анчелотти получит мощное усиление полузащиты – Эвертон близок к подписанию трех новичков.