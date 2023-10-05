Шахтер в ЛЧ

Шахтер перестрелял Антверпен в сумасшедшем матче Лиги чемпионов. Ракицкий привез и исправился, а соперник не реализовал пенальти на 90+7. Сикан оформил дубль и стал лучшим игроком матча. Патрик ван Леувен поделился впечатлениями от камбека, а Степаненко рассказал о мужском разговоре в перерыве.

Лига чемпионов

Барселона удержала победу над Порту, но потеряла очередную звезду на Шахтер. Ньюкасл разбил ПСЖ в историческом матче Лиги чемпионов, а Милан и Боруссия Д расписали нулевую ничью. Манчестер Сити благодаря заменам Гвардиолы дожал РБ Лейпциг, тогда как Атлетико удержал нервную победу над Фейенордом.

Украина

Ярмоленко тоже не поможет сборной Украины – Ребров вызвал замену из Англии. Хачериди официально стал игроком киевского клуба и уже успел провести дебютный матч. Шахтер подыскал замену ван Леувену. Это известный европеец, который тренировал Малиновского и выпивал с Милевским.

Шахтер U-19 набрал первые очки в Юношеской лиге УЕФА – тяжелый камбек принес Белику дебютную победу в еврокубках. Рух и Сараево сыграли вничью в Юношеской лиге УЕФА – львовяне избежали поражения благодаря пенальти и потеряли капитана.