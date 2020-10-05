Украина

В матчах 5-го тура УПЛ Олимпик обыграл Александрию, а Колос победил Мариуполь благодаря спорному пенальти. Потеряли очки Динамо с Шахтером – киевляне разошлись миром с Зарей, а "горняки" поделили очки с Десной. Именно команда Мирчи Луческу лидирует в УПЛ после 5 туров.

Уже после игры с Десной "горняки" получили плохие новости. Тарас Степаненко, Андрей Пятов и несколько сотрудников клуба сдали положительный тест на коронавирус. Шахтер в полном составе ушел на изоляцию, а ни один из игроков команды не поедет в сборную Украины как минимум на игру против Франции.

Андрей Шевченко оперативно отреагировал, довызвав в лагерь сборной еще двух игроков, а несколькими часами ранее вызов в главную команду страны получил потенциальный дебютант. К слову, об отмене игры с Францией речь пока не идет. В понедельник украинская делегация должна вылететь в Париж, а еще через несколько дней в Киеве сыграет с Германией и Испанией.

Кроме того, Шахтер и сборная понесли еще одну потери. Евгений Коноплянка выбыл на 2 месяца из-за травмы. Таким образом, вингер рискует пропустить весь групповой этап ЛЧ.

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Серьезные неожиданности произошли в Англии. В частности, Лестер разгромно проиграл Вест Хэму, в запасе которого сидел Андрей Ярмоленко. Но это было только начало. Манчестер Юнайтед дома проиграл 1:6 Тоттенхэму, а Ливерпуль уступил Астон Вилле со счетом 2:7.

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