Лига чемпионов

Бавария эффектно разбила Викторию: слаломный шедевр Мане, легкий дубль Сане, никакого намека на кризис. Марсель победил в голливудском матче, пропустив красоту – экс-голкипер Реала похоронил Спортинг за 10 минут.

Интер выгрыз победу у Барселоны, сняв 12-летнее проклятие, а Брюгге с Соболем переиграл Атлетико. Наполи уничтожил Аякс с теннисным счетом, а Ливерпуль справился с Рейнджерс благодаря удару Трента.

Наши в еврокубках

Шахтер сегодня встретится с Реалом в матче Лиги чемпионов. Анонс в скором времени появится на сайте. За мадридцев точно сыграет Лунин, а также Андрей может провести еще три поединка. Мирча Луческу определился с заявкой Динамо на матч Лиги Европы – новички получат шанс, сюрпризы от румына.

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