Главные новости футбола 4 ноября: Заря тянет Украину в еврокубках, травма Ярмоленко, удачный дебют Конте
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 4 ноября.
Заря в Европе
Заря одержала вторую победу в Лиге конференций. Луганская команда на последних минутах дожала софийский ЦСКА голами иранских форвардов. "Не перестаю удивляться своим игрокам", – Виктор Скрипник прокомментировал успех.
Заря возвращается в борьбу за евровесну, ведь в группе невероятная интрига. Рома едва избежала повторения позора с Буде-Глимт. Римляне спасли ничью в матче с роскошными голами и судейским скандалом.
Наши за границей
Андрей Ярмоленко перед решающим матчем сборной Украины получил повреждение. Украинец пропустил поединок в Лиге Европы, а Вест Хэм феерично упустил победу в Генке, но проходит дальше.
Александр Зубков отметился курьезным голом в воротах Селтика, однако его Ференцварош все равно проиграл. Роман Безус с Гентом вышел в плей-офф Лиги конференций, а Игорь Пластун забил гол престижа за Лудогорец.
Роман Зозуля забил эффектным ударом через себя первый гол за Фуэнлабраду. Александр Зинченко получил шанс выйти против Манчестер Юнайтед в главном матче уик-энда.
Другие новости
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Украинские арбитры получат нового руководителя – Лучи заменит легендарный рефери, судивший финалы Лиги чемпионов и чемпионата мира. Барселона снова потеряла Дембеле – 25 минут против Динамо стали роковыми. Антонио Конте дебютировал во главе Тоттенхэма нервной победой.