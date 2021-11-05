Заря в Европе

Заря одержала вторую победу в Лиге конференций. Луганская команда на последних минутах дожала софийский ЦСКА голами иранских форвардов. "Не перестаю удивляться своим игрокам", – Виктор Скрипник прокомментировал успех.

Заря возвращается в борьбу за евровесну, ведь в группе невероятная интрига. Рома едва избежала повторения позора с Буде-Глимт. Римляне спасли ничью в матче с роскошными голами и судейским скандалом.

Наши за границей

Андрей Ярмоленко перед решающим матчем сборной Украины получил повреждение. Украинец пропустил поединок в Лиге Европы, а Вест Хэм феерично упустил победу в Генке, но проходит дальше.

Александр Зубков отметился курьезным голом в воротах Селтика, однако его Ференцварош все равно проиграл. Роман Безус с Гентом вышел в плей-офф Лиги конференций, а Игорь Пластун забил гол престижа за Лудогорец.

Роман Зозуля забил эффектным ударом через себя первый гол за Фуэнлабраду. Александр Зинченко получил шанс выйти против Манчестер Юнайтед в главном матче уик-энда.

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