Главные новости футбола 4 ноября: УПЛ назвала лучших в 13-м туре, Гомеш прооперирован после ужасной травмы

Представители Динамо и Шахтера в этот раз не стали лучшими в УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 ноября.

Украина

Наставник Олимпика Висенте Гомес стал лучшим тренером 13-го тура Премьер-лиги. Под руководством испанца дончане одержали третью победу подряд и после провального старта чемпионата приблизились к первой шестерке. Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец признан лучшим игроком тура.

"Футбол 24" обсудил главные события тура с экс-голкипером сборной Украины.

Резонансный сюжет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины – горячо было не только на футбольном поле.

Тренерские назначения

В Италии состоялась очередная отставка – Брешия попрощалась с тренером. Это уже 5-е увольнение в Серии А в сезоне 2019/20 – ранее тренеров сменили Сампдория, Дженоа, Милан и Удинезе.

Изменения на тренерском мостике произошли и в Испании – Леганес пригласил Хавьера Агирре, а Сельту возглавил экс-тренер Барселоны. По иронии судьбы, он дебютирует в новой команде именно против "сине-гранатовых".

Мир

Андре Гомеш успешно прооперирован – полузащитник Эвертона и сборной Португалии получил ужасный перелом ноги в матче против Тоттенхэма, но имеет шансы на полноценное восстановление.

Икер Касильяс провел первую тренировку после инфаркта.

"Футбол 24" выделил главные события евроуикенда.