Главные новости футбола 4 октября: Шевченко довызвал игроков в сборную Украины, Барселона размышляет над сменой тренера

"Футбол 24" представляет главные новости за 4 октября.

Украина

Андрей Шевченко довызвал трех игроков в сборную Украины на поединки против Литвы и Португалии. Евгений Шахов, Сергей Сидорчук и Виктор Коваленко переведены из резервного списка в основной.

Карпаты заподозрили в причастности к договорному матчу – львовяне опровергают все обвинения.

Денис Бойко может пропустить около месяца из-за травмы. Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич рассказал, что мог покинуть клуб еще раньше.

Еврокубки

"Футбол 24" выяснил мнение эксперта, который раскритиковал игру команды Алексея Михайличенко в матче против Лугано. Не в восторге от Динамо и в соцсетях – игроков призывают прекратить позорить клуб.

Швейцарские СМИ считают, что украинская команда откровенно "отскочила" в поединке 2-го тура Лиги Европы 2019/20, который завершился нулевой ничьей.

Другие главные события

Андрей Лунин – в символической сборной молодых талантов Примеры. В компании украинца есть звезды Барселоны и Реала.

Эрнесто Вальверде может покинуть Барселону - клуб нашел неожиданную замену тренеру после провального старта сезона.

"Футбол 24" определил топ-матчи европейского уикенда, которые обязательно следует посмотреть.