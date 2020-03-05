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Главные новости футбола 4 марта: Шахтер разбил СК Днепр-1, топ-клубы со скрипом отыграли 1/8 финала Кубка Англии

07:00 114 Читати українською
Главные новости футбола 4 марта: Шахтер разбил СК Днепр-1, топ-клубы со скрипом отыграли 1/8 финала Кубка Англии
Тайсон в объятиях партнеров / ФК Шахтер

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 марта.

Украина

Донецкий Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и восстановил 13-очковое преимущество над 2-м местом – видео голов и обзор центрального матча 21-го тура УПЛ.

Луганская Заря уверенно победила Львов и вернулась на второе место в лиге. Между тем черниговская Десна в сложнейшем матче одолела Олимпик – донетчане проиграли 6 матчей подряд.

В свою очередь Александрия разгромила Карпаты во Львове. Также Мариуполь дома разгромил Ворсклу и одержал первую победу в УПЛ в 2020 году.

Европа

В Кубке Англии Манчестер Сити прошел Шеффилд Уэнсдей – конкурент Зинченко создал решающий гол и стал лучшим. А после вылета Тоттенхэма в серии пенальти от Норвича и прохода дальше Лестера определились четвертьфинальные пары.

В Кубке Испании Реал Сосьедад одолел сенсационный Мирандес и стал первым финалистом турнира. Зато ПСЖ уничтожил Лион и легко вышел в финал Кубка Франции, а Мбаппе создал очередной шедевр.

Другие топ-события

Итальянская Серия А официально закроет все трибуны для зрителей в месяц. Поединок Кубка Италии Наполи – Интер перенесен из-за коронавируса на более поздний срок.

Мадридский Реал летом может уволить Зидана – "сливочные" уже контактировали с представителями нового тренера. А миланский Интер требует трех игроков Барселоны в обмен на Мартинеса.

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Реал Сосьедад одолел сенсационный Мирандес и стал первым финалистом Кубка Испании
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