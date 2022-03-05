Главные новости футбола 4 марта: Абрамович причастен к войне в Украине, Италия предлагает помощь с чемпионатом
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 марта.
Война Украины с Россией
В Киеве задержали Нестора Шуфрича – экс-президента Говерлы и народного депутата от ОПЗЖ. Скандальный нардеп нарушил закон военного положения, а его охрана неправомерно применила оружие.
Два футбольных арбитра из Киева защищают Украину от российской оккупации.
Матчи чемпионата Украины могут пройти в Италии. Если же соревнования не возобновятся, Шахтер рискует потерять главного тренера и важного легионера.
Наши за границей
Фрэнк Лэмпард оценил тяжесть травмы Виталия Миколенко, который не смог доиграть поединок Кубка Англии.
Украинский футболист наконец-то расторг контракт с клубом, которым опекается Кадыров.
Ракицкий и его семья остаются жить в России даже после ухода украинца из Зенита.
Другие главные события
Роман Абрамович начал переговоры с потенциальным покупателем Челси – все может завершиться очень скоро. Также россиянин был причастен к вторжению в Украину, финансируя изготовление комплектующих для танков – детали расследования.
Интер вернул себе лидерство в чемпионате Италии, разгромив аутсайдера.
Севилья рискует отпустить Реал в чемпионской гонке Испании после неожиданной потери очков.