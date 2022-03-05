Война Украины с Россией

В Киеве задержали Нестора Шуфрича – экс-президента Говерлы и народного депутата от ОПЗЖ. Скандальный нардеп нарушил закон военного положения, а его охрана неправомерно применила оружие.

Два футбольных арбитра из Киева защищают Украину от российской оккупации.

Матчи чемпионата Украины могут пройти в Италии. Если же соревнования не возобновятся, Шахтер рискует потерять главного тренера и важного легионера.

Наши за границей

Фрэнк Лэмпард оценил тяжесть травмы Виталия Миколенко, который не смог доиграть поединок Кубка Англии.

Украинский футболист наконец-то расторг контракт с клубом, которым опекается Кадыров.

Ракицкий и его семья остаются жить в России даже после ухода украинца из Зенита.

Другие главные события

Роман Абрамович начал переговоры с потенциальным покупателем Челси – все может завершиться очень скоро. Также россиянин был причастен к вторжению в Украину, финансируя изготовление комплектующих для танков – детали расследования.

Интер вернул себе лидерство в чемпионате Италии, разгромив аутсайдера.

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