Украина

Динамо одержало волевую победу над Ворсклой. Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с юбилейным голом Ваната.

Рух не сумел дожать Металлист 1925 после раннего удаление. Кривбасс в большинстве расписал скучную ничью с Ингульцом.

Наши за границей

Цыганков провел солидный матч в Примере. Украинец спровоцировал гол и отдал предголевой пас, а Жирона вырвала победу над Мальоркой.

Андрей Лунин может сбежать из Реала – украинец получил шанс остаться в Ла Лиге. Руслан Малиновский покорил тренер Марселя и получил комплимент.

Европа

Наполи оформил выигрыш долгожданного Скудетто. Это первое чемпионство для Неаполя со времен Марадоны. Брайтон дожал МЮ в безумной концовке – пенальти на 90+5 дает Де Дзерби надежду на ЛЧ.

Барселона сделала официальное предложение Месси со смешной зарплатой по сравнению с ПСЖ. Лионель также получил удивительное предложение в 600 миллионов – известна настоящая причина поездки Лео в Саудовскую Аравию.