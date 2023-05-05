Главные новости футбола 4 мая: Наполи стал чемпионом, победа Динамо, успехи Цыганкова
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 мая.
Украина
Динамо одержало волевую победу над Ворсклой. Бенито впервые забил за киевлян и организовал атаку с юбилейным голом Ваната.
Рух не сумел дожать Металлист 1925 после раннего удаление. Кривбасс в большинстве расписал скучную ничью с Ингульцом.
Наши за границей
Цыганков провел солидный матч в Примере. Украинец спровоцировал гол и отдал предголевой пас, а Жирона вырвала победу над Мальоркой.
Андрей Лунин может сбежать из Реала – украинец получил шанс остаться в Ла Лиге. Руслан Малиновский покорил тренер Марселя и получил комплимент.
Европа
Наполи оформил выигрыш долгожданного Скудетто. Это первое чемпионство для Неаполя со времен Марадоны. Брайтон дожал МЮ в безумной концовке – пенальти на 90+5 дает Де Дзерби надежду на ЛЧ.
Барселона сделала официальное предложение Месси со смешной зарплатой по сравнению с ПСЖ. Лионель также получил удивительное предложение в 600 миллионов – известна настоящая причина поездки Лео в Саудовскую Аравию.