Главные новости футбола 4 мая: Ярославский готовит камбэк, трансферные вопросы Динамо, новые детали возвращения УПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за понедельник, 4 Мая 2020 года. Вероятность трансферов Динамо и камбэка Ярославского, кристаллизация планов УПЛ – здесь обо всем самом интересном за день.

Динамо

Соль определился с будущим в Динамо. Испанца якобы сватали в серьезные команды, но сам воспитанник Реала желает биться за место в основе киевского клуба.

А вот Жерсон не горит возвращением в Динамо. Родригес готов остаться в турецком клубе, где у него дела пошли на лад.

Российский тренер в Динамо? Игорь Цыганик считает, что это просто невозможно. Бердыева киевлянам посоветовал еще Сергей Ребров, но тема сейчас не очень актуальна.

"Это сенсационное видео – интересно, как они могли быть настолько некомпетентными": Динамо жестко раскритиковали за 2 проблемных трансфера.

УПЛ

Суркис объяснил, почему в УПЛ уже нельзя оставить 12 клубов. Президент Динамо опроверг заявление гендиректора Шахтера, якобы поддерживает уменьшение участников чемпионата Украины.

Директор УПЛ дал оптимистичный прогноз по поводу даты возобновления сезона 2019/20. Успеть хотят еще весной. Обязательным условием будет проведение массового тестирования на коронавирус.

Динамо и Шахтер договорились хоть в каких-то вопросах: клубы УПЛ на этой неделе рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах – известны 3 главных кандидата. Кроме Киева, это Львов и Днепр.

Ярославский активно работает над возвращением в футбол – Цыганик рассекретил детали довольно реалистического камбэка. Есть нюансы, но у бывшего босса Металлиста очень амбициозные планы.

Мир

Puma слила новую форму Манчестер Сити – фанам противно, они нашли странную ассоциацию.

Реал подписывает бестию за 60 млн – грамотнее чемпионов мира и угроза для фаворита Зидана, у него есть только один недостаток и шансы помочь Лунину уже в новом сезоне.

На скамье запасных – в норковой шубе и белой шляпе: легенда Ювентуса мог попасть в тюрьму за свои безумные выходки. Сам признавался, что "сошел с ума еще в колыбели".