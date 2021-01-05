Украина

Динамо определилось с двумя соперниками на зимних сборах в ОАЭ. Команда Мирчи Луческу сыграет против двух чемпионов своих стран.

Андрей Шевченко стал кандидатом на пост наставника Челси. "Футбол 24" проанализировал шансы на уход тренера сборной Украины со своей должности.

Президент Агробизнеса не смог обжаловать пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра. Апелляция Олега Собуцкого, который был вице-президентом УАФ, отклонена.

Украинского футболиста "кинули" на деньги за рубежом – подробности от пострадавшего.

Трансферы

Трансфер Тайсона из Шахтера снова оказался под угрозой. А вот потенциальный новичок Динамо уже забронировал билеты в Киев – правда, и здесь до объявления о переходе еще далеко.

Полузащитник Мохамед Кадири вернется в Динамо. Ганец провел в России всего полгода.

Реал стал фаворитом в борьбе за Дэвида Алабу, который покинет Баварию на правах свободного агента.

Украинский защитник Тарас Качараба близок к переходу в Славию. Защитник не полетел со Слованом на сборы.

Мир

Ливерпуль уступил Саутгемптону и продлил неудачную серию. Теперь Манчестер Юнайтед может захватить лидерство в АПЛ

Криштиану Роналду побил "вечное" достижение Пеле – до исторического рекорда остался один шаг.

"Футбол 24" подвел итоги новогоднего уикенда.