Главные новости футбола 4 января: Лунин сыграет за Реал, Мудрика хотят переманить в АПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 января.
Трансферы
Андрей Шевченко может получить усиление атаки. Дженоа хочет вернуть Пйонтека и готовит 17 миллионов евро.
Кандидат в сборную Украины получил шанс переехать из Зари в Бундеслигу, а защитник Динамо перейдет в СК Днепр-1.
Мадридский Реал предложил 50 млн евро за Килиана Мбаппе. Летом француз станет свободным агентом, поэтому у ПСЖ есть шанс заработать хоть какую-то сумму. Эрлинг Холанд склоняется к переходу в Барселону – форвард Борусии не хочет играть вместе с Мбаппе.
Английский Брентфорд сделал Шахтеру новое предложение по Мудрику.
Украина
Киевское Динамо озвучило планы на первый зимний сбор в Испании: назван один из соперников.
Во львовских Карпатах готовы к трансферному бану от ФИФА и УЕФА, но надеются на другое решение, ведь клуб не является правопреемником Карпат, которые прекратили участие в соревнованиях любого уровня.
Мир
Карло Анчелотти анонсировал дебют Андрея Лунина за Реал в сезоне 2021/22. Украинец выйдет на поле в матче Кубка Испании. Эта игра станет для него первой в текущем сезоне.
Сергей Ребров и его Аль-Айн вышли в полуфинал Кубка ОАЭ.
ФИФА определилась с претендентами на премию Пушкаша – лучшие голы 2021 года.
Реал забыл выйти из отпуска, конкуренты отпускают Ман Сити, презентация Миколенко на Гудисоне – обзор уик-энда.