Трансферы

Андрей Шевченко может получить усиление атаки. Дженоа хочет вернуть Пйонтека и готовит 17 миллионов евро.

Кандидат в сборную Украины получил шанс переехать из Зари в Бундеслигу, а защитник Динамо перейдет в СК Днепр-1.

Мадридский Реал предложил 50 млн евро за Килиана Мбаппе. Летом француз станет свободным агентом, поэтому у ПСЖ есть шанс заработать хоть какую-то сумму. Эрлинг Холанд склоняется к переходу в Барселону – форвард Борусии не хочет играть вместе с Мбаппе.

Английский Брентфорд сделал Шахтеру новое предложение по Мудрику.

Украина

Киевское Динамо озвучило планы на первый зимний сбор в Испании: назван один из соперников.

Во львовских Карпатах готовы к трансферному бану от ФИФА и УЕФА, но надеются на другое решение, ведь клуб не является правопреемником Карпат, которые прекратили участие в соревнованиях любого уровня.

Мир

Карло Анчелотти анонсировал дебют Андрея Лунина за Реал в сезоне 2021/22. Украинец выйдет на поле в матче Кубка Испании. Эта игра станет для него первой в текущем сезоне.

Сергей Ребров и его Аль-Айн вышли в полуфинал Кубка ОАЭ.

ФИФА определилась с претендентами на премию Пушкаша – лучшие голы 2021 года.

Реал забыл выйти из отпуска, конкуренты отпускают Ман Сити, презентация Миколенко на Гудисоне – обзор уик-энда.