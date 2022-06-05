Сборная Украины

Национальная сборная сегодня сыграет решающий матч против Уэльса. Победитель отправится на чемпионат мира в Катар. Анонс поединка в скором времени появится на сайте. Александр Петраков пообщался с журналистами и рассказал о давлении.

Главный тренер получил вердикт УАФ по поводу дальнейшего сотрудничества. По слухам, звездные легионеры сборной Украины имеют претензии к Петракову. Бейл готовится к Украине по особому плану и попытался назвать фаворита.

Матчи

Италия расписала ничью с Германией в Лиге наций – колоритный дебютант "Скуадры" и не лучшая версия Баварии от Флика. Венгрия одержала сенсационную победу над Англией и возглавила "группу смерти".

Ирландия неожиданно проиграла Армении: Украину ждут непростые соперники, так не смог даже Роналду. Украина сыграла вничью с Сербией в элит-раунде отбора на Евро-2022 U-19 и осталась лидером группы.

Трансферы

Дорогой легионер Шахтера наконец-то начал искать новый клуб. Трансфер Довбика в Италию далек от согласования, а СК Днепр-1 ждет щедрое предложение. Чемпион Польши хочет подписать экс-голкипера Динамо.