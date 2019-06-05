Главные новости футбола 4 июня: Карпаты и Черноморец не сумели победить в плей-офф УПЛ, Реал подписал Йовича

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 июня.

УПЛ

Во Львове Карпаты разошлись миром с Волынью в первом матче плей-офф Премьер-лиги. В то же время Черноморец расписал ничью с Колосом в Одессе – видеообзор поединка плей-офф УПЛ.

Итальянская Рома договорилась с Фонсекой – тренер Шахтера вскоре может возглавить "волков". Между тем, по сообщениям СМИ, Александр Хацкевич останется в Динамо и будет готовить "бело-синих" к новому сезону.

Наконец полтавская Ворскла назначила Косовского полноценным тренером клуба.

Трансферы

Мадридский Реал официально подписал Йовича из франкфуртского Айнтрахта. А защитник Ферлан Менди прошел медосмотр для испанского гранда.

Между тем Старридж и Морено покинули Ливерпуль в статусе свободных агентов. Зато Пьер-Эмерик Обамеянг получил два космических предложения из Китая.

Дарио Срна склоняется к уходу из Кальяри и возвращению в родной клуб. Тем временем туринский Ювентус хочет вернуть Погба из Манчестер Юнайтед.

Другие топ-события

Роман Зозуля фирменным голом не помог Альбасете спастись в матче против Малаги – Бланко Лещук заработал удаление. На чемпионате мира-2019 среди сборных U-20 США в драматичном матче победили Францию; также Южная Корея выбила Японию, а Мали одолела Аргентину в серии пенальти.

Маурицио Сарри намекнул на возвращение в Италию, а Криштиану Роналду якобы дал добро на его назначение тренером Ювентуса.

Лондонский Челси не хочет назначать Аллегри на замену Сарри по интересной причине. Между тем Хулен Лопетеги возглавил Севилью – осенью его уволил мадридский Реал.