Украина

СК Днепр-1 отправился на сборы, но окончательный состав и имя главного тренера остаются неизвестными. В Шахтере отреагировали на попытку россиян возобновить участие их команд в международных соревнованиях. Динамо рискует потерять провального легионера. Евгений Хачериди намекнул на завершение карьеры. Ярослав Ракицкий, по инсайдерской информации, завершает возвращение в Шахтер.

Трансферы

Манчестер Сити официально продал Габи Жезуса в Арсенал. Вместо этого "горожане" приобрели хавбека сборной Англии. Барселона объявила о переходе лидера Милана, а затем подписала победителя Лиги чемпионов, прописав безумную клаусулу.

Николай Матвиенко может заменить звезду Аякса, которого за серьезные деньги продают в Англию. Артем Довбик заинтересовал триумфатора Лиги Европы. Виктор Коваленко на развилке: украинца хотят видеть у себя клубы из Италии и Англии.

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