Сборная Украины вернулась в Киев из чемпионата Европы-2020 / Facebook epicentrkua

Сборная Украины

"Сине-желтые" вернулись в Киев после вылета из чемпионата Европы. Правда, не прилетел с командой Сергей Кривцов. Защитник остался в Риме, где пройдет медобследование в связи с травмой.

"Футбол 24" собрал реакцию на фиаско команды Шевченко в матче с Англией. Также мы выяснили мнение местных СМИ о победе подопечных Саутгейта над нашей сборной.

Жестокая правда, ужасы второго этажа и полный провал принципов Шевченко: окончательный итог нашего Евро. К слову, стало известно, сколько Украина получит призовых за участие в турнире.

Трансферы

Андрей Ярмоленко спровоцировал битву турецких грандов. Лидеру сборной Украины предлагают большую зарплату.

Барселона продолжает чистку состава. На этот раз "сине-гранатовые" отпустили игрока в АПЛ на правах аренды.

Шахтер продаст защитника в Копенгаген. Сейчас стороны согласовывают последние детали.

Милан определился с суммой, которую готов выложить за Романа Яремчука.

Другие главные события

Динамо назвало очередного соперника на сборах в Швейцарии. Шахтер провел второй контрольный матч – первое поражение Роберто Де Дзерби на посту наставника вице-чемпионов Украины.

Аргентина вышла в полуфинал Копа Америка благодаря спектаклю Лионеля Месси. Таким образом, сформировались пары 1/2 финала.

Знаменитый француз Патрик Виейра официально возобновил тренерскую карьеру и нашел новое место работы.