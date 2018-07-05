toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Главные новости футбола 4 июля: Роналду все ближе к Ювентусу, Реал опроверг слухи о приобретении Мбаппе

07:00 7 Читати українською
Главные новости футбола 4 июля: Роналду все ближе к Ювентусу, Реал опроверг слухи о приобретении Мбаппе
Главные новости футбола 4 июля

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 июля.

Итоги 1/8 финала ЧМ-2018

Накануне завершился первый раунд плей-офф чемпионата мира и определились четвертьфиналисты турнира. В символическую сборную 1/8 финала вошли все форварды ПСЖ. Уже 8 послематчевых пенальти на ЧМ-2018 отражено с нарушением правил.

Игроки сборной Колумбии получили смертельные угрозы за нереализованные пенальти в противостоянии с Англией. Зато англичане преодолели свое главное проклятие, за этим наблюдали более 24 млн англичан. Также сборная "трех львов" получила мотивацию дойти до финала – модель Playboy пообещала полностью обнажиться.

Роналду и Ювентус

Переход Криштиану Роналду в Ювентус рискует стать главной трансферной сагой этого лета. Португалец уже две недели занимается поиском дома в Турине. Итальянская пресса сходит с ума, а генеральный директор Юве Джузеппе Маротта отказался комментировать ситуацию. Напомним, что Реал якобы согласился продать Роналду "старой синьоре" за 100 млн евро.

Появились слухи о том, что Реал уже нашел замену португальцу в лице Килиана Мбаппе. Впрочем, мадридский клуб официально опроверг эту информацию.

Новости про украинцев

Евгений Коноплянка стал победителем турнира по настольному теннису на сборах Шальке. Боруссия Андрея Ярмоленко проведет 7 контрольных матчей – определились соперники "шмелей".

Динамо минимально обыграло в спарринге Карабах. Смотрите видео гола и обзор матча.

Арабидзе перешел в португальский Насьонал, Ворскла снова арендовала Кулача, а Ксенз находится на просмотре в Олимпике.

Теги
Дайджест Мир
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
14
час
:
47
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук