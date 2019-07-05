Главные новости футбола 4 июля: Лэмпард возглавил Челси, Буффон вернулся в Ювентус, Роббен завершил карьеру

Лэмпард и Чех снова в Челси / ФК Челси

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 июля.

Украина

Динамо сыграло вничью с Ботошани в первом спарринге на австрийских сборах. Киевляне пропустили первыми, однако Беньямин Вербич сравнял счет во втором тайме. За "бело-синих" дебютировали два новичка – Мохаммед Кадири и Александр Караваев.

Впрочем, главным ньюсмейкером дня в Украине стал Юрий Габовда – экс-карпатовец брутально анонсировал спарринг Халадаша против Краснодара. Слова о "москальских мордах" облетели Украину и Россию и дошли даже до УЕФА. Как обьяснил в комментарии "Футбол 24" сам Габовда, его аккаунт в Instagram был взломан, после чего и появился этот пост.

Трансферы и назначения

Эдуард Соболь перешел в Брюгге. Арендное соглашение игрока сборной Украины рассчитано на один год. Другой наш "сборник" Андрей Лунин имеет немало предложений для аренды из Реала.

Манчестер Сити подписал Родри. Ранее Атлетико получил за испанского хавбека 70 млн евро, а сам полузащитник заключил с "горожанами" соглашение на 5 лет. Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Андер Эррера перешел в ПСЖ.

Бывший игрок Реала Жулио Сезар стал новым тренером Олимпика. Фрэнк Лэмпард официально возглавил Челси. Легенда лондонского клуба подписал трехлетний контракт.

Свое возвращение и в Турине – Джанлуиджи Буффон вновь будет выступать за Ювентус. Карьера звездного голкипера продлится еще минимум год.

Мир

Определился второй финалист Копа Америка-2019 – им стала сборная Перу, которая неожиданно разгромила Чили. Команда Рикардо Гареки в финале сыграет против Бразилии.

Арьен Роббен объявил о завершении карьеры в возрасте 35-ти лет. Последним клубом голландца стала Бавария.