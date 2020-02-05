Главные новости футбола 4 февраля: возвращение Ярмоленко откладывается, скандалы в Динамо и Барселоне

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 февраля.

Украина

Восстановление Андрея Ярмоленко затягивается. Вингер сборной Украины, который находится вне игры с 14 декабря, пропустит еще около месяца, хотя ранее сообщалось, что он вернется в начале февраля. К слову, наша национальная команда получила нового тренера – ассистентом Андрея Шевченко стал еще один итальянец.

Тамаш Кадар переведен в дубль Динамо за неприемлемое поведение на тренировке. По информации Игоря Цыганыка, венгр имеет предложения из России, поэтому хочет покинуть киевский клуб.

Шахтер огласил заявку на плей-офф Лиги Европы 2019/20. Уже 20 февраля "горняки" проведут первый матч против Бенфики.

Топ-матчи дня

Кубок Германии потерял фаворитов. РБ Лейпциг и Боруссия Д прекратили выступления в турнире на пути 1/16 финала. Очередной гол Холанда и дебютный шедевр Рейны не помогли дортмундцам избежать поражения.

Сенсация и в Испании – действующий обладатель трофея потерпел сенсационное поражение и покинул розыгрыш. А вот Ливерпуль прошел дальше в Кубке Англии даже резервным составом. Победу мерсисайдцам в матче с представителем третьего дивизиона принес курьезный автогол.

Мир

Очередная тренерская отставка в чемпионате Италии – туринский клуб уже нашел нового наставника.

Серьезные проблемы возникли у Барселоны – Усман Дембеле выбыл до конца сезона, а Лионель Месси открыто раскритиковал Эрика Абидаля. Каталонцы в экстренном порядке начали поиски нападающего.