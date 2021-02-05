Главные новости футбола 4 февраля: Динамо упустило победу в спарринге, Челси обыграл Тоттенхэм, умер Михаил Суркис
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 февраля.
Украина
Динамо не удалось обыграть ЦСКА 1948 в товарищеском поединке. Посмотреть видео голов и обзор матча можно по ссылке.
Печальная новость поступила от семьи президента киевского клуба Игоря Суркиса, умер отец главы Динамо – Михаил Суркис.
Украинская ассоциация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего легионера – в списке не нашлось места для футболистов Динамо.
Европа
Челси одолел Тоттенхэм в центральном матче 22-го тура УПЛ, команда Тухеля подбирается к топ-4.
Ювентус пытается убедить Роналду в продолжении сотрудничества – известны детали потенциального контракта португальца.
Месси едва не разрушил жизнь своего юного фаната. История, которая начиналась сказочно, но впоследствии превратилась в ад.
Украинцы за рубежом
Марьян Швед продолжает радовать результативностью в Бельгии, последние успехи украинца не остались незамеченными в других клубах.
Футбол 24 подготовил для вас эксклюзивное интервью с украинским игроком, который уже успел стать звездой в польском клубе.