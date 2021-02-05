Украина

Динамо не удалось обыграть ЦСКА 1948 в товарищеском поединке. Посмотреть видео голов и обзор матча можно по ссылке.

Печальная новость поступила от семьи президента киевского клуба Игоря Суркиса, умер отец главы Динамо – Михаил Суркис.

Украинская ассоциация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего легионера – в списке не нашлось места для футболистов Динамо.

Европа

Челси одолел Тоттенхэм в центральном матче 22-го тура УПЛ, команда Тухеля подбирается к топ-4.

Ювентус пытается убедить Роналду в продолжении сотрудничества – известны детали потенциального контракта португальца.

Месси едва не разрушил жизнь своего юного фаната. История, которая начиналась сказочно, но впоследствии превратилась в ад.

Украинцы за рубежом

Марьян Швед продолжает радовать результативностью в Бельгии, последние успехи украинца не остались незамеченными в других клубах.

Футбол 24 подготовил для вас эксклюзивное интервью с украинским игроком, который уже успел стать звездой в польском клубе.