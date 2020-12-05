Главные новости футбола 4 декабря: вспышка коронавируса в СК Днепр-1, Ярмоленко и Малиновский вернулись к тренировкам
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 декабря.
Украина
СК Днепр-1 подтвердил ряд положительных тестов на коронавирус среди своих игроков, команда не опускает руки и готовится к важному матчу УПЛ.
Стало известно, какие украинские телеканалы будут транслировать чемпионат мира-2022.
Журналисты рассекретили премиальные игроков Динамо за выход в групповой этап Лиги чемпионов – солидные деньги.
Известный экс-боксер Владимир Кличко в эксклюзивном интервью рассказал о своих отношениях с футболом, назвал любимые клубы и еще много интересного.
Европа
Неймар шантажирует руководство ПСЖ, бразилец требует у парижан подписать Месси.
В Италии легендарную арену назвали именем Диего Марадоны.
Футбол 24 подготовил для вас превью самых интересных матчей уик-энда, которые нельзя пропустить.
Украинцы за рубежом
Андрей Ярмоленко одолел коронавирус и вернулся к тренировкам с Вест Хэмом, тренер лондонцев оценил форму украинца.
Еще один лидер сборной Украины Руслан Малиновский тоже сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов помочь Аталанте.
Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун получили нового тренера в Генте. Специалист уже завоевывал чемпионство Бельгии.