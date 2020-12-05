Украина

СК Днепр-1 подтвердил ряд положительных тестов на коронавирус среди своих игроков, команда не опускает руки и готовится к важному матчу УПЛ.

Стало известно, какие украинские телеканалы будут транслировать чемпионат мира-2022.

Журналисты рассекретили премиальные игроков Динамо за выход в групповой этап Лиги чемпионов – солидные деньги.

Известный экс-боксер Владимир Кличко в эксклюзивном интервью рассказал о своих отношениях с футболом, назвал любимые клубы и еще много интересного.

Европа

Неймар шантажирует руководство ПСЖ, бразилец требует у парижан подписать Месси.

В Италии легендарную арену назвали именем Диего Марадоны.

Футбол 24 подготовил для вас превью самых интересных матчей уик-энда, которые нельзя пропустить.

Украинцы за рубежом

Андрей Ярмоленко одолел коронавирус и вернулся к тренировкам с Вест Хэмом, тренер лондонцев оценил форму украинца.

Еще один лидер сборной Украины Руслан Малиновский тоже сдал отрицательный тест на COVID-19 и готов помочь Аталанте.

Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун получили нового тренера в Генте. Специалист уже завоевывал чемпионство Бельгии.