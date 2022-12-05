Чемпионат мира-2022

Определилась вторая полуфинальная пара Мундиаля – Франция встретится с Англией. Англия разгромила Сенегал: два героя Саутгейта и финиш для лучших африканцев.

Франция разбила Польшу после тяжелого первого тайма. Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной, а Мбаппе превзошел невероятное достижение Пеле.

Трансферы украинцев

Переход Руслана Малиновского в Тоттенхэм срывается из-за уголовного расследования. Артета сомневается в подписании Михаила Мудрика в Арсенал. Эксперт оценил потенциальный трансфер Виктора Цыганкова в ПСВ.

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