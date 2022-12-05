Главные новости футбола 4 декабря: Англия и Франция в 1/4 ЧМ, переход Малиновского в АПЛ срывается из-за криминала
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 4 декабря.
Чемпионат мира-2022
Определилась вторая полуфинальная пара Мундиаля – Франция встретится с Англией. Англия разгромила Сенегал: два героя Саутгейта и финиш для лучших африканцев.
Франция разбила Польшу после тяжелого первого тайма. Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной, а Мбаппе превзошел невероятное достижение Пеле.
Трансферы украинцев
Переход Руслана Малиновского в Тоттенхэм срывается из-за уголовного расследования. Артета сомневается в подписании Михаила Мудрика в Арсенал. Эксперт оценил потенциальный трансфер Виктора Цыганкова в ПСВ.
Другие новости
Динамо готовится к зимним сборам в Турции. Роналду требует около 20 миллионов от Ювентуса. Чемпионат мира готовится к революционному формату на 48 команд – ФИФА рассматривает 3 варианта разделения групп.