Главные новости футбола 4 августа: Зинченко с Ман Сити бьет Ливерпуль, Колос в лидерах УПЛ, Динамо ждет соперника в ЛЧ

"Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за воскресенье, 4-го августа. Зинченко стал обладателем Суперкубка Англии-2019, Шахтер и Колос берут пример с Динамо – это единственные команды, которые взяли максимум очков в чемпионате Украины.

Зинченко против Салаха в Суперкубке Англии – Манчестер Сити победил Ливерпуль

Официальный английский сезон стартовал торжественно. Ливерпуль – Манчестер Сити: Салах изводит Зинченко, но украинец смеется последним и берет Суперкубок Англии в сказочном матче. Команды выдали яркий бой, в котором главным противостоянием стала дуэль египтянина и украинца. Зинченко – 3-й лучший игрок Манчестер Сити по версии WhoScored.

Работы у Александра хватало – успел принять участие в обоих голевых атаках и реализовать 11-метровый после матча. Это первый поединок в Черити Шилд для 22-летнего украинца, ведь год назад даже не попал в заявку на Суперкубок. Смотрите пенальти Зинченко и гениальный сэйв Уокера в видео голов и обзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити.

УПЛ

Колос вырвал победу у Олимпика благодаря пенальти. Команда из села менее чем на 2 тысячи жителей – единственная, кроме Динамо и Шахтера, не потерявшая очков после двух туров УПЛ. Настоящая сенсация старта сезона? Выходцам из Первой лиги помогли 2 удаления игроков Олимпика. У Колоса противоречивую красную схлопотал динамовец Смирный.

В другом матче дня Шахтер в родных стенах разгромил Карпаты. Бразильцы, в частности, натурализованные Марлос и Мораес забивали и ассистировали. Команда Каштру верна себе – кладет соперникам по 3 гола на старте УПЛ 2019/20.

Заря не смогла одолеть СК Днепр-1 дома. Другой арендованный у Динамо хавбек отличился ассистом. Сергей Булеца подал с углового, словно на золотом Чемпионате мира U-20. Однако Виктор Скрипник отказался проигрывать в тренерской дуэли экс-игроков Днепра и сборной Украины против Дмитрия Михайленко.

Мир

Динамо ждет жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов, который состоится в понедельник, 5-го августа. Киевский клуб, если пройдет Брюгге, может получить кого-то из 2-х потенциальных соперников в решающем раунде квалификации.

Кроме вице-чемпионов Украины, еще и Заря и Мариуполь узнали потенциальных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка также пройдет сегодня.

Барселона объявила о трансфере Фирпо – известна сумма сделки и клаусула игрока, которая составляет 200 млн евро.

Гент разгромил Эйпен: Яремчук и Пластун отличились голами, Безус – дублем. Наиболее эффективная "украинская" команда в зарубежном европейском чемпионате. Смотрите видео голов Яремчука и Пластуна и дубль Безуса в обзоре матча Гент – Эйпен (6:1).

Наставник Аталанты рассказал о роли Малиновского в команде. Необычно откровенные слова главного тренера клуба, который сыграет в ЛЧ 2019/20.