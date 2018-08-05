Главные новости футбола 4 августа: скандальная победа Ворсклы и первая ничья в УПЛ, ПСЖ выиграл Суперкубок Франции

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 августа.

УПЛ

Ворскла в 3-м туре наконец смогла одержать первую победу в Премьер-лиге 2018/19. Подопечные Сачко во Львове победили одноименную команду со счетом 1:0 – видео гола и обзор матча.

В первом тайме Богдан Шуст парировал пенальти, а под занавес поединка Карека забил единственный гол в поединке. Правда, победа полтавчан получилась довольно скандальной – на последних минутах игры арбитр матча Иван Бондарь обязан был назначать второй пенальти в ворота Ворсклы за фол в штрафной, однако по непонятным причинам ограничился назначением штрафного удара.

В другом матче дня была зафиксирована первая ничья в УПЛ 2018/19 – постарались Черноморец и Заря. Наставник луганчан Юрий Вернидуб был очень раздражен действиями своей команды.

Футбольная общественность до сих пор обсуждает судейство Юрия Можаровского в матче Динамо – Шахтер. "Футбол 24" высказал и свою точку зрения по этому поводу.

Трансферы

Алейш Видаль официально покинул Барселону и вернулся в Севилью. Между тем в Испании набирают обороты слухи об очень вероятном уходе Луки Модрича из Реала. Хорватом активно интересуется миланский Интер.

Динамо продолжает попытки подписать шведского форварда Исаака Телина, несмотря на слухи о провале переговоров. А вот экс-динамовец Данило Силва продолжит карьеру в США.

Легендарный голландец Кларенс Зеедорф стал главным тренером сборной Камеруна.

Другие топ-события дня

ПСЖ легко разгромил Монако и выиграл Суперкубок Франции-2018. Это первый трофей для Томаса Тухеля в роли наставника французского клуба.

УЕФА назвал арбитра матча Славия – Динамо. Поединок квалификации Лиги чемпионов, который пройдет уже 7 августа во Праге, обслужит английская бригада.

Артем Милевский впервые прокомментировал свой скандальный уход из Динамо Брест. По словам экс-форварда сборной Украины, у него возникли недоразумения с новым тренером.