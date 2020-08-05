Главные новости футбола 4 августа: Луческу в Динамо не может собрать боевой состав, Ман Сити оформил классный трансфер

Украина
Виталий Миколенко получил предметный интерес от двух клубов, которые в последнее время возглавлял Карло Анчелотти, но Динамо будто бы просит "заоблачную цену".
Между тем, Мирча Луческу не может собрать боевой состав на сборах. Трое лидеров Динамо пропустили тренировку из-за травмы. К слову, киевский клуб выбрал первых соперников для румынского специалиста. Спаррингов будет немало.
"Футбол 24" спрогнозировал, кто из воспитанников Динамо получит шанс в команде Луческу? Есть шесть вероятных кандидатов.
Виктора Скрипника, похоже, точно не будет в Днепре. По инормации СМИ, Дмитрий Михайленко продлил контракт с командой.
Шахтер – Вольфсбург: перед матчем Лиги Европы
Чемпионы Украины раскрыли кадровую ситуацию после последней тренировки, а Луиш Каштру заинтриговал заменой Исмаили на предматчевой пресс-конференции. "Горняки" убрали из заявки лидера команды.
А вот главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер пожаловался на травмы.
Кстати, Шахтер ведет экзотическую замену для своего бразильца – вингер, который превзошел достижение Роббена.
Европа и трансферы
Роналду намерен перейти в ПСЖ. Состоялся серьезный разговор с руководством Ювентуса.
Манчестер Сити оформил серьезный трансфер испанца, который может заменить Давида Силву.
Малиновский попал в топ-50 игроков Серии А по версии популярного издания – украинец опередил несколько звезд. А нападающий Ювентуса Пауло Дибала был признан MVP итальянского первенства.