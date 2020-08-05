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Главные новости футбола 4 августа: Луческу в Динамо не может собрать боевой состав, Ман Сити оформил классный трансфер

07:00 - Читати українською
Главные новости футбола 4 августа: Луческу в Динамо не может собрать боевой состав, Ман Сити оформил классный трансфер
Торрес перебрался в Манчестер Сити

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 4 августа.

Украина

Виталий Миколенко получил предметный интерес от двух клубов, которые в последнее время возглавлял Карло Анчелотти, но Динамо будто бы просит "заоблачную цену".

Между тем, Мирча Луческу не может собрать боевой состав на сборах. Трое лидеров Динамо пропустили тренировку из-за травмы. К слову, киевский клуб выбрал первых соперников для румынского специалиста. Спаррингов будет немало.

"Футбол 24" спрогнозировал, кто из воспитанников Динамо получит шанс в команде Луческу? Есть шесть вероятных кандидатов.

Виктора Скрипника, похоже, точно не будет в Днепре. По инормации СМИ, Дмитрий Михайленко продлил контракт с командой.

Шахтер – Вольфсбург: перед матчем Лиги Европы

Чемпионы Украины раскрыли кадровую ситуацию после последней тренировки, а Луиш Каштру заинтриговал заменой Исмаили на предматчевой пресс-конференции. "Горняки" убрали из заявки лидера команды.

А вот главный тренер Вольфсбурга Оливер Гласнер пожаловался на травмы.

Кстати, Шахтер ведет экзотическую замену для своего бразильца – вингер, который превзошел достижение Роббена.

Европа и трансферы

Роналду намерен перейти в ПСЖ. Состоялся серьезный разговор с руководством Ювентуса.

Манчестер Сити оформил серьезный трансфер испанца, который может заменить Давида Силву.

Малиновский попал в топ-50 игроков Серии А по версии популярного издания – украинец опередил несколько звезд. А нападающий Ювентуса Пауло Дибала был признан MVP итальянского первенства.

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