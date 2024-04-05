Наши сборные

Украина поднялась на две ступеньки в рейтинге ФИФА. Шахтер получил еще один вариант проведения матчей в еврокубках. Аргентина определилась с тремя чемпионами мира на Олимпиаде – Ротань узнал, сыграет ли Месси против Украины.

Украина

Динамо вернулось в топ-3 УПЛ – киевляне разгромили Зарю, Кабаев забил шедевральный гол, Ярмоленко отдал ассист. Ворскла одолела Полесье и сыграет против Шахтера в финале Кубка Украины – Исенко повторил свой подвиг 16-летнего ребенка.

Англия

Челси вырвал победу над МЮ в дворовом футболе: суетливый Мудрик, чудо-пасс Антони, сумасшедшая развязка с хет-триком. Ливерпуль вернул лидерство в АПЛ, дожав Шеффилд в родных стенах. АПЛ хочет ввести революционное правило с НБА.